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İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul polisi örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Türkiye'de bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatta olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Eylül'de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 3 Ekim'de adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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