HABER

İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da terör örgütü MKP'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da terör örgütü MKP'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MKP'ye yönelik yaptığı çalışmalarda izinsiz basın açıklaması, korsan gösteri, yürüyüş ve ölen örgüt mensuplarının cenazelerine katıldıkları ve bu cenazeleri sahiplendikleri iddia edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi. Gece saatlerinde 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 8 kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yokO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yok
Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası'na tarlada hazırlanıyorGüney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası'na tarlada hazırlanıyor
Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldiSon dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.