İstanbul’da terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. İstanbul’da yapılan eş zamanlı baskınlarda örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiği belirtilen 8 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ve içeriği henüz belirlenemeyen 1 kilogram toz madde ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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