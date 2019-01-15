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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.  TEM ekipleri örgüt adına molotof kokteyli saldırı, korsan gösteri ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlenen şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.
TEM ekipleri örgüt adına molotof kokteyli saldırı, korsan gösteri ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlenen şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Başakşehir, Beyoğlu, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şişli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

EK GÖRÜNTÜLER
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-POLİS KAMERASI
-Polislerin baskını
-Evlere giren polisler
-Evlerde arama yapılması
-Şüphelilerin götürülmesi
-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:
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-Arşiv görüntüler

15.01.2019 - 10.45 - Haber Kodu : 190115032

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