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İstanbul'da terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'nın  gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 PKK’lının 9’u tutuklandı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 PKK’lının 9’u tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıldönümünde yasadışı gösteri ve eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen kişilere yönelik operasyon yaptı. Gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 9'u "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

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