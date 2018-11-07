İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 20 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, Sultanbeyli, Pendik, Maltepe ve Sancaktepe’de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 18’ini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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