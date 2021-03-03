-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 12 ilçede düzenlenen operasyonda aranan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 12 ilçede düzenlenen operasyonda aranan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.
03.03.2021 08:44 |
Son Güncelleme:
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 12 ilçede düzenlenen operasyonda aranan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 12 ilçede düzenlenen operasyonda aranan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.