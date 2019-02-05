İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a eleman temin etmek için çalışma yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği söz konusu operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Ümraniye’de DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak ders ve sohbet düzenledikleri örgütün propagandasını yaparak Suriye çatışma bölgesine gidip geldikleri veya gitme arayışında oldukları örgüte eleman temin etmek amacıyla çalışmalar yaptıkları çatışma bölgesinden gelen veya gidecek elemanların ihtiyaçlarını karşıladıkları örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım topladıkları yasadışı faaliyetleri gizlemek için AHİD isimli dergi çıkardıkları tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiştir. Başakşehir, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Sancaktepe ilçeleri ile Kocaeli’nin Başiskele ilçesindne 27 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilmiştir" denildi.

