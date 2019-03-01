- İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHAAW114319-ASA\/01-03-2019 \n- \u0130stanbul\u2019da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DHKP-C\u2019ye y\u00f6nelik yap\u0131lan operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 8 ki\u015fi emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. \n01.03.2019 11:43:19 TSI\nNNNNSahibinin ba\u015fkas\u0131na sar\u0131lmas\u0131na dayanamad\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131Van'da 2 minib\u00fcste 85 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131Mersin'de 182 kilo esrar ele ge\u00e7irildi
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