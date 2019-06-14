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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Sultangazi'de düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından "Yürüyüş" dergisinin basıldığı bir matbaaya operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan hücre sorumlusu Ali Aracı'nın da bulunduğu bildirildi.

Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DHKPC operasyon sultangazi

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