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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Haziran'da Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından "Yürüyüş" dergisinin basıldığı bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ali A, Ü.Ç, M.K. ve Y.V. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Ali A'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı ve örgütün hücre sorumlusu olduğu belirtildi.

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DHKPC operasyon sultangazi

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