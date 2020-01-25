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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada, tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 17 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DHKPC gözaltı Terör örgütü

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