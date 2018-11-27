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İstanbul'da terör örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve çeşitli eylemler planladıkları iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları ve bazı eylemler planladıkları iddia edilen 23 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümü 27 Kasım'da, molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı eylem planladıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda özel harekat polisinin desteğiyle 10 ilçede 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon PKK terör

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