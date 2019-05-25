İstanbul'da ticaret savaşları tartışıldı

"AMERİKA'NIN ŞUANDA BİR KURAL TANIMAZLIK BAKIŞ AÇISI VAR" Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye dünyanın ticaret hacmi 19.4 trilyon dolar civarında. Amerika 2.6 trilyon dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi. Çin 2.1 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük ikinci ithalatçı ülkesi. Dolayısıyla ABD ile Çin arasında yaşanan bir ticaret savaşı dünya ekonomisini ve dünya ticaretini doğrudan doğruya etkileyecek bir gelişme" diye konuştu. "Amerika'nın şu anda bir kural tanımazlık bakış açısı var buna da hepimiz şahit oluyoruz" diyen Turagay, "Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine baktığımız zaman 2017'de yüzde 4.6 büyüyen dünya ticareti, 2018'de yüzde 3'lere geriledi. 2019 büyüme hızı ise yüzde 2.6 civarında olacağı bekleniyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU TİCARET SAVAŞLARINDA DOĞRUDAN ETKİLENECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Türkiye'nin 168 milyar dolarlık ihracatı olduğunu söyleyen Turagay, "Bu ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 7 oranda artırarak bu rakama ulaştık. 2019 Nisan ayı sonu itibariyle de 60 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştık. Bu da geçen yıla mukayeseyle yüzde 3.8'lik bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla ihracat, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için çok önemli, ihracata dayalı büyüme stratejisi de ekonomimizin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için çok elzem" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dünya ticaret hacmi içerisindeki payı sadece yüzde 0.9" diyen Turagay, "İhracat açısından da dünyada 31'inci sırada. Yani Türkiye bu ticaret savaşlarında doğrudan doğruya etkilenecek konumda olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"ÇİNLİLERİN 5G TEKNOLOJİSİ İÇİN 180 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA TAAHHÜDÜ VAR"

Turagay, "5G teknolojisinin önümüzdeki 5-10 yılın belirleyicisi olacak ve 5G teknolojisinin Çinliler tarafından tamamıyla kontrol altına alınması Amerika'yı da çok rahatsız ediyor. Ve Çinlilerin sadece 5G teknolojisi için önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde 180 milyar dolarlık bir harcama taahhüdü var" şeklinde konuştu.