İstanbul’da Toplanan Aşı Karşıtlarından 'Seçim' Tehdidi

Corona pandemisini küresel komplo olarak gören ve COVİD 19’la mücadele aşılarına karşı olan yaklaşık 5 bin kişi, bugün İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Büyük Uyanış” mitinginde buluştu.

Daha 10 gün önce 1 Eylül Dünya Barış Günü için yapılan miting başvurusunu reddeden İstanbul Valiliği’nin izniyle düzenlenen mitinge girişlerde herhangi bir HES kontrolü yapılmazken de alana girişlerde PCR testi istenmedi.

Alana girişte iki farklı noktada güvenlik kontrolü yapan İstanbul polisi, mitinge maskesiz olarak katılmak isteyenlerin bariyerlerinin yanındaki kutulardan maske takmalarını zorunlu tutarken alanda çok büyük çoğunluğun maske takmadığı dikkat çekti.

Corona aşısı karşıtlarından "Sağlık Bakanlığı aşı pazarlama ofisi değildir" pankartı

Adı kamuoyunda bu miting nedeniyle duyulan ‘Büyük Anadolu Birliği’ partisinin destekçilerinin taşıdığı bazı döviz ve pankartlara polis el koysa da miting alanında çok sayıda pankart vardı.

Bu döviz ve pankartlar arasında “Sağlık Bakanlığı aşı pazarlama ofisi değildir”, “ya cesaret ya esaret ‘aşıya karşı direneceğiz”, “ne köle olacağız ne piyon, özgür yaşamak asıl misyon”, “çocuklar kırmızı çizgimizdir, dokunma”, “milleti satanı biz de satarız”, “oy moy yok”, “benim bedenim benim kararım”, “küreselcilere teslim olmayacağız”, “insanlık için el ele”, “salgın değil, biyolojik savaş”, “yalana teslim olma”, “aşıya değil faşizme karşıyız” en dikkat çekici olanlardı.

Çok sayıda vatandaşın Türkiye’de düzenlene ilk Corona aşısı karşıtı eyleme ellerinde Türk bayrakları olduğu halde katıldığı görüldü. Bazı aileler ise pusetteki çocuklarıyla eylemde yer aldı.

Dilipak: “Tüm yaşadıklarımıza ‘PLANtem’i diyoruz, PCR sadece bir oyun; aşının dayatılmasına karşıyız”

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan eylemde ilk konuşmayı platform sözcüsü olarak tanıtılan gazeteci Abdurrahman Dilipak yaptı.

Dilipak, “Bugün hayatı bir kambur gibi sırtımızda taşımaktansa ölümü yeğ tutarız. Bu zülmü tüm dünya insanları yaşadı ve yaşatmaya devam ediyorlar. 11 Mart tarihinden önceki zamana gidelim. Süreç 28 Şubat 2020 Bill Gates fonların açıkça fonladığı BBC haberiyle başladı. Bilim insanları salgının kaynağını tespit etmek için zamanla yarışıyor. Büyükler için masallar uydurdular. Bütün dünyayı bu haberle kandırdılar. İzole edilmeyen bir virüsün aşısı olmaz. O sıvı başka bir şey, Bill Gates’in fonladığı aşı başka bir şeyin parçasıdır. Tüm yaşadıklarımıza ‘PLANtem’i diyoruz. PCR sadece bir oyun. ‘İnsan ve onun onuru var’ diyoruz, bu komployu hazırlayanlara. Biz aşıya karşı değiliz. Aşının dayatılmasına karşıyız. Beş yılda yapılan aşıyı altı ayda yaptınız. Bir buçuk yılda 17 defa mutasyona uğradı. 7 defa varyant yaşandı. Bugün bize hangi ilacı veriyorsunuz?” dedi.

“Parti, sendika ve vakıflardan istifayı gündeme alacağız, çocuklarımıza aşı ya da PCR testi yapılmasını reddediyoruz”

Yapılan işlerin yalnız hukuka ve anayasaya değil bilime ve ahlaka da aykırı olduğunu savunan Abdurrahman Dilipak, açıkladığı 11 maddelik eylem planıyla eyleme katılanları üye oldukları parti ve sendikalarda mücadele etmeye çağırdı.

Dilipak, “Mutasyon ve varyanatlara karşı nasıl aşı yapıldığını nasıl açıklayacaksınız. Kadın ve erkek, yaşlı ve genç nasıl aynı dozda aynı ilacı kullanabilirsiniz? HES kodu, aşı pasaportu ile başlayan süreç transhümanizm insan ötesi kurmak için bir şeye dönüşecek. Devleti yönetenler şunu bilsinler; devlete sadakatimizin onların millete sadakati ile sınırlı olduğun onlara hatırlatıyoruz. Bu değerleri savunmayan partilere ve adaylara oy yok. Firma ve markalarla her türlü ilişkiyi keseceğiz müşterisi de olmayacağız. Parti, sendika ve vakıflardan istifayı gündeme alacağız. Ölüm istatistiklerini açıklayın. Global çetelere karşı cumhuriyet savcılıkları önünde uzun kuyrukları oluşturup şikayet dilekçeleri vereceğiz. Öğrencilerimize tarama adı altına aşı ya da PCR testi yapılmasını reddediyoruz. Pazartesi günü okul velileri olarak il mili eğitim müdürlükleri, CİMER ve okullara dilekçeler vereceğiz. Önümüzdeki seçimlere süreç damgasını vuracak. Bu dayatma akıl tutmasından başka değildir” dedi.

Mitingde söz alan tüm konuşmacılar PCR ve maske zorunluluğunun da kalkmasını talep etti.

Avukat Ayçetin: “Kanunlarla bizi sınırlayamayacak genelgelerle biz durduramayacaksınız”

Avukat Beydanur Ayçetin, COVİD 19 aşısının kendi bedenlerine enjekte edilmesini engellemek için tüm yasal yolları kullanacaklarını söyledi.

Ayçetin, “Bizi dört duvar arasına sıkıştırmak istediler. Kanunlarla bizi sınırlayamayacak genelgelerle biz durduramayacaksınız. Dilekçelerimizi yazmaya devam edeceğiz. Siz de asla pes etmeyin. Almanya’ya gittiğinizde bir sürü kanun ve genelgeyle karşılaşıyorsunuz, Amerika’da yasaklar var. Hesapta kamu sağlığını korumak altında yalan bir meşru düzen. Biz durmadık durmayacağız. Gerek Avrupa’da gerek Türkiye’de hakkımızı aramaya devam edeceğiz ve içinde ne olduğunu bilmediğimiz bu sıvının bize enjekte edilmesine karşı duracağız” dedi.

“COVİD 19 pandemi değildir küresel darbenin kod adıdır” iddiası

Aşı karşıtı çıkışlarıyla sosyal medya fenomenleri de miting kürsüsünde söz aldı. Onlardan Hamza Yardımcıoğlu, COVİD 19’u küresel darbe olarak niteledi.

Yardımcıoğlu, “COVİD 19 pandemi değildir küresel darbenin kod adıdır. Her gün haberlerde üç kişi öldü, beş kişi öldü. İnsanız biz. Bizim doğamızda ölmek var, bütün canlıların doğasında ölmek var. Burada pandemi, salgın var mı? Bunu kanıtlamak için yol var. 2019 öncesi vaka sayısı ölüm sayılarını alırsın istatiksel olarak 2019 sonrası ile karşılaştırırsın artış varsa salgın var deriz. Rakamlar ortada. Daha önce de insanlar ölüyordu insanlar. Korku, insanların elinden özgürlüğünü almanın mantığını almanın en etkili yoludur. Bütün despotlar, insanların kanını emmek isteyen ekmeğine göz dikenler şimdi insanın nefesine göz diktiler. Küresel çeteye ve onların yerli uşaklarına sesleniyorum. Burada binler var, yarın milyonların öfkesi kendi yüzlerinde tokat gibi patlayacak.

Bunu niye yapıyorlar? Çünkü dünya yeni bir siteme geçiyor. Paradigma değişiyor para sistemi. Dertleri aşı değil aşıyı kaydedecekleri küresel platform” dedi.

Koca istifaya davet edildi

Bir başka sosyal medya fenomeni Sema Maraşlı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın insanların korkusunu sıcak tutmak için her gün Corona verilerini açıkladığını iddia etti.

Eylem sırasında birkaç kez Fahrettin Koca istifaya davet edilirken sık sık “katiller kahrolsun”, “aşıya karşı direneceğiz” ve “oyunu bozacağız” şeklinde sloganlar atıldı.

Benzer eylemlerin bu ay içinde Ankara ve İzmir’de de yapılması planlanıyor.

