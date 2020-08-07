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İstanbul'da Toplu Asker Uğurlaması Yasaklandı

07.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında İstanbul’da, toplu asker uğurlaması yapılması yasaklandı. Yasaklama kararı valilik tarafından açıklandı

İstanbul'da Toplu Asker Uğurlaması Yasaklandı

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında İstanbul’da toplu asker uğurlaması yapılması yasaklandı. Yasaklama kararı valilik tarafından açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da toplu asker uğurlamaya izin verilmemesi konusunda bir mesaj yayınladı ve Twitter hesabında da paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, Twitter mesajında “Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler #Covid19tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği’nin internet sayfasında yayınlanan mesajında da Yerlikaya, “Askere gidecek sevgili gençlerimiz, değerli kardeşlerim, Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibariyle İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız, vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak. Evlatlarının asker olacağı günü özlemle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan sevgili gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin” dedi.

Askere gidecek olan kişilere de cep telefonu üzerinden Corona virüsü salgınıyla ilgili tedbirlere uyması gerektiğini hatırlatan kısa mesaj gönderildi. Bu mesajda da “Kıymetli Mehmetçik Kardeşim, Sevk evrakını aldın, asker ocağına gidiyorsun. Kahraman Türk Ordusunun askeri olma onurunu yaşayacaksın. İmzaladığın taahhütname ile salgın önlemlerine uyacağına söz verdin. İnanıyorum ki COVİD-19 Salgınıyla mücadelemize destek olacak, uygun olmayan uğurlama görüntülerine izin vermeyeceksin. Yolun açık olsun. Hayırlı tezkereler…” denildi.

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