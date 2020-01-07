HABER
  4. İstanbul’da trafiğe hava muhalefeti

İstanbul’da trafiğe hava muhalefeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 08:45 | Son Güncelleme

İstanbul’da 2 gündür etkisini sürdüren yağış ve fırtına sebebiyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul’da 2 gündür etkisini sürdüren yağış ve fırtına sebebiyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde işe giden insanların yaşadığı zor anlar kameralara yansırken, Beylikdüzü bölgesinde yağış zaman zaman sulu kar şeklinde oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan şiddetli fırtına ve yağışlı hava, İstanbul kent gelinde sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Sabah erken saatlerde ana arterlerde trafiğin yoğun olduğu görüldü. Aynı zamanda toplu taşımayla ve yürüyerek işe, okula giden vatandaşların rüzgar ve yağış sebebiyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Rüzgardan dolayı vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yağışlar zaman zaman Beylikdüzü çevresinde sulu kar şeklinde olurken, trafik yoğunluğu uygulamalarda yüzde 70’li seviyelere yaklaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Şiddetli rüzgarla kamyonetin kasası koptu ağaç otomobillerin üzerine devrildiŞiddetli rüzgarla kamyonetin kasası koptu ağaç otomobillerin üzerine devrildi
Bilişim Vadisi 'Teknolojik İpek Yolu' olacakBilişim Vadisi 'Teknolojik İpek Yolu' olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kadıköy'de belediye otobüsü yandı

Kadıköy'de belediye otobüsü yandı

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İstanbul yol durumuyla ilgili son dakika gelişmesi! Trafik felç (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik felç

İzmir'de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.