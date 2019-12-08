HABER

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücü İ.D'yi gözaltına aldı.

Sürücü İ.D'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Ayrıca araç sahibine plakasında değişiklik yapmaktan 412 lira ceza kesildi.

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
Bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındıBonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardıFethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy drift Sivil Trafik Ekipler Amirliği Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yakalandılar! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.