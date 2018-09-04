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İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürenlere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Tek teker üzerinde motosiklet kullanan kadın sürücü ile TEM'de drift yapan sürücü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tek teker üzerinde motosiklet kullanan kadın sürücü ile TEM Otoyolu'nda drift yaptığı öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, sosyal medyada görüntüleri yer alan, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda tek teker üzerinde motosiklet kullanan ve TEM Otoyolu'nda drift yapan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, tehlikeli motosiklet kullanan kişinin Eser Buse G. (24) olduğunu belirleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı.

TEM Otoyolu'nda drift yaptığı tespit edilen Çağatay Kazım Ç. de (20) polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilere trafiği tehlikeye düşürmekten 235'er lira ceza kesildi.

Haklarında trafikte güvenliği tehlikeye sokmaktan işlem başlatılan şüphelilerden Eser Buse G. Beşiktaş Polis Merkezi'ne, Çağatay Kazım Ç. ise Etiler Polis Merkezi'ne sevk edildi.

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drift Sivil Trafik Ekipler Amirliği tek teker trafik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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