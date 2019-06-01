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İSTANBUL'DA TRAFİK DENETİMİ HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:17 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 günlük bayram tatilinde güvenli trafik için İstanbul'un birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 günlük bayram tatilinde güvenli trafik için İstanbul'un birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Jandarma Trafik ve Jandarma Asayiş Timleri ile Motorlu Asayiş Timleri şehirlerarası yollarda denetime çıkarken, mobil plaka tanıma sistemli araç, drone, takbul gözlük, karekod cihazı ve özel eğitimli köpeklerle yapılan denetimlere, helikopterle de havadan destek verilecek.

HELİKOPTER İLE DENETİM BAŞLADI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın hizmetinde bulunan S-70 Sikorsky helikopterle ilk denetim bugün yapıldı. Çalışmalar kapsamında Şile Yeşilvadi Kavşağı'ndaki kontrol noktaları ile Kuzey Marmara ve Şile otoyolu üzerinde alınan tüm trafik tedbirleri denetlendi. Ayrıca Şile Merkez ve Sarıyer Kısırkaya'da bayram boyunca hazır vaziyette bekleyecek olan su altı arama kurtarma timi de denetlendi. Kurallara uymayan araçların havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirileceği helikopter denetimi, bayram tatili boyunca sürecek.

ÇOCUKLARA 'TRAFİK KARNESİ' DAĞITILDI
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında 'Dikkat sizden notlar bizden' uygulamasıyla, çocuklara 'Trafik karnesi' dağıtıldı. Çocuklar bu karnelere, araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar verecek. Çocuklar tarafından doldurulacak olan karneler 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem etiketi ile TrafikEgm Twitter adresinden paylaşılacak. Karneler arasında en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci bisikletle ödüllendirilecek. Ayrıca öğrenciler karneleri www.trafik.gov.tr adresinden de temin edebilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Helikopterin gelişi ve kalkışı
-Helikopter içinden görüntüler
-Havadan İstanbul yol görüntüleri
-Havadan Şile kontrol noktası ve su altı arama kurtarma timi görüntüleri
-Muhabir Anonsu

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