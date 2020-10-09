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İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 17:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul’da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76’ya yükseldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış aralıklarla devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış, akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna dönüştü.
Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

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