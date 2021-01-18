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İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

18.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da sabah etkili olan kar yağışı sonrası trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul’da sabah etkili olan kar yağışı sonrası trafik adeta durma noktasına geldi. Yüzde 82 seviyesine kadar çıkan yoğunluk havadan drone kamerası ile kaydedildi.
İstanbul’da sabah erken saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hem trafiği hem de yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluk haritası yüzde 82 seviyesine kadar çıktı. Özellikle E-5 ve Tem Otoyolu üzerinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Yağan kar yağışı ile karayolları üzerinde adeta araçlar kendilerine yeni şeritler oluşturdu. Bahçelievler Yenibosna E-5 üzerinde yaşanan yoğunluk drone kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

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