 İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU (1)

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL , (DHA)
2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başlıyor.
İstanbul'da sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 07.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 44 olarak kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------
Trafikten görüntü
Servis araçlarından görüntü
Metrobüs ve tramvaydan görüntü
Diğer detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti
ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum