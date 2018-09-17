İstanbul'da trafik durumu (1)

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL , (DHA) 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başlıyor. İstanbul'da sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 07.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 44 olarak kaydedildi.
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