İstanbul'da trafik durumu (2)

Alper KORKMAZ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL , (DHA) 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başladı. İstanbul'da sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 07.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 44 olarak kaydedildi. Altunizade'de trafik yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kavacık'ta oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 sıralarındaki yoğunluk yüzde 36'ya düştü.
Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri de Eğitim Öğretim yılının başlaması üzerine il genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetimler yaptı. Bazı veliler çocuklarıyla birlikte geldikleri okul bahçelerinde açılış törenlerini izlediler. Öğrenciler, yeni ders başında öğretmen ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.
Bu arada İBB'nin aldığı tedbirler kapsamında bugün saat 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz veriliyor.
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