HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da trafik ekipleri gece boyu kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi

İstanbul’da trafik ekipleri gece boyu kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi

12.12.2020 06:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik gece boyunca denetim gerçekleştirdi.

İstanbul’da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik gece boyunca denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşların genel olarak uygulamaya uyduğu görülürken bir otomobil denetimden kaçtı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul’da kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Cuma günü saat 21:00’de başlayarak Pazartesi saat 05:00 itibariyle son bulacak kısıtlamaya yönelik trafik ekipleri il genelinde gece boyu denetim gerçekleştirdi.
Dubaları yıkarak denetimden kaçtı
Ekiplerin denetiminde genel olarak vatandaşların uygulamaya uyduğu görülürken bir otomobil ise polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp denetimin gerçekleştiği alanda bulunan dubaları yıkarak denetimden kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası izini kaybettiren otomobil kayıplara karıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybettiKahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Kahreden olay! Ailesinin evden kovduğu Serhat, kaldığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Denizli'de ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 14 yaralı

Ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 14 yaralı

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu

116 kişi tutuklandı, 60 asker de itirafçı oldu

Bakan Koca: İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de günlük vaka sayısı düşüşte

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey

Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da...

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.