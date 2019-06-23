HABER

İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 03:29 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM bağlantı yolunda iki motosiklet ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kadıköy istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RB 590 plakalı otomobil, Berkcan K.'nin kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklet ve İlkan B. yönetimindeki 34 KK 833 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Berkcan K. hayatını kaybetti, İlkan B. ile aynı motosiklette olduğu öğrenilen Furkan A. ağır yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidirFeyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir
Bodrum’ İstanbul’a çıkarma yaptıBodrum’ İstanbul’a çıkarma yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acıbadem mevkisi istanbul TEM trafik kazası yaralamalı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçıdan acı haber

Usta sanatçıdan acı haber

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Çok acı fotoğraf

Çok acı fotoğraf

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Edirne'de görme engelli öğretmen darp edildi

Görme engelli öğretmen darp edildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.