İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı Şişhane istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BKZ 936 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçen İhsan Gül'e çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İhsan Gül sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada Gül'e çarpan araç olay yerine yakın bir noktada polis ekipleri tarafından durduruldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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