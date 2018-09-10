İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da damperi üst geçide takılan 34 UJ 0286 plakalı kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenikapı sahil yolundan, Bakırköy istikametine seyreden 34 UJ 0286 plakalı kamyon, Samatya mevkisine geldiği sırada damperin üst geçide takılması sonucu devrildi.
Kaza sırasında, araçta sıkışan kamyonun şoförü, olay yerine gelen itfaiye sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldıran araç sürücüsünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, devrilen kamyonun yol üstünden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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