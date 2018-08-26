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İstanbul'da trafik kazası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

Levent'te yolcu minibüsünün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, lastiği patlayan yolcu minibüsünün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin ardından il dışından İstanbul'a dönen vatandaşları taşıyan 34 FY 5917 plakalı minibüs, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçip Levent mevkisinde olduğu sırada lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, bölgedeki trafik akışı tek şerit üzerinden sağlanıyor.

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trafik kazası yaralı yolcu minibüsü

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