İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri sürücü 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Ankara istikametinde seyreden Necati Karagöz (45) yönetimindeki 05 LAP 220 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı bariyerlerin üzerinde asılı kalırken, sürücü Karagöz ve yanındaki Osman Köse araçta sıkıştı.

İtfaiye ekipleri Karagöz ve Köse'yi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti ancak, sağlık ekipleri iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

