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İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik-Şile yolunda tırla servis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kurna Mahallesi'nde garaja girmek üzere manevra yapan V.D. yönetimindeki 01 YM 095 plakalı tır, kendisiyle aynı yönde seyir halinde bulunan M.C. yönetimindeki 34 LME 799 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

Araçta sıkışan M.C. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, V.D'ye olay yerinde müdahale edildi.

Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.

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trafik kazası

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