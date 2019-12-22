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İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 23:29 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti İkitelli mevkisinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobildeki yolculardan 3'ü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler de ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaza dolayısıyla otoyolda bir süre yoğunluk oluştu.

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Kaza trafik kazası

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