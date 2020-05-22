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İstanbul'da trafik onlara yaradı; 2,5 ay sonra ortaya çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 09:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle yolların boş olmasıyla iş yapamayan satıcılar, 2,5 ay sonra ilk defa dün akşam ortaya çıktı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle birçok kişi evlerinden çıkamadı. İstanbul'da uzun bir süre trafik yoğunluğu yaşanmadı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda durarak satış yapanlar bu durumda etkilendi. Vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte İstanbul trafiğindeki yoğunluk dün son 2,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 65'e çıktı. Bu durumu fırsat bilen satıcılar, 2,5 ay aradan sonra yeniden yollarda göründü. Çağlayan'da D-100 Karayolu'na çıkanların büyük kısmı çiçek sattı. D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafiğin durma noktasını gelmesini fırsata çeviren çiçekçiler, araçların arasına girerek ellerindeki çiçekleri sürücülere satmaya çalıştı.

"UZUN ZAMANDIR TRAFİK YOĞUNLUĞU OLMUYOR"

Trafikte çiçek satmaya çalışan Ebru Acar, "Ben E-5 Karayolu'nda çiçek satıyorum, uzun zamandan beri trafik yoğun olmuyor. Bugün trafik oluştu ama hiç iş yok. 10 demetle çiçek satmaya çıktım. Koronavirüsten dolayı biz mağdur olduk. Trafik açılıncaya kadar burada çiçek satmaya çalışacağız. Bizim ekmeğimiz buradan çıkıyor. Bize buralarda uygun bir tezgâh verilse daha iyi olur. Bize burada araba vursa bunun hesabını kim verecek. Çoluk çocuğumuza kim bakacak bizim" diye konuştu.

"2,5 AYDIR EVDE YATIYORUM"

Mehmet Çapa ise, " 2,5 aydan beri evde yatıyorum, hiç iş yapamadım. Şimdi trafik oluştu, sabahtan beri 30 TL'lik iş yaptım. Trafik çok yoğun ama iş yapamıyoruz. 19.30'a kadar burada çiçek satmaya çalışacağım. Zaten ondan sonra trafik kalmıyor burada" dedi.

(DHA)

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