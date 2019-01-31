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İstanbul'da trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA)-İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00'ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.00'de yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da trafik yoğunluğuİstanbul'da trafik yoğunluğuİstanbul'da trafik yoğunluğuİstanbul'da trafik yoğunluğu

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