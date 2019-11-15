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İstanbul'da trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:18 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -  İstanbul'da cuma trafiğine tatilciler de eklenince trafik yoğunluğu yaşandı.

Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - Serdal ALTINTEPE-İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL(DHA) - İstanbul DHA -
İstanbul'da cuma trafiğine tatilciler de eklenince trafik yoğunluğu yaşandı.
Okulların ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. Cuma trafiğine mesai saatinden sonra tatilcilerin de eklenmesiyle trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.30 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı. Saat 20.00 sıralarında yüzde 53'e geriledi.
Uzun zaman trafikte kalan bazı vatandaşların tespih çektikleri görüldü. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, Ambulanslar ilerleyemedi.
Sefaköy'e giden Ümit Köse, "Saat 18.00'da Yenidoğan'dan hareket ettim. Çekmeköy tarafından. Şuanda saat 19.30. 1 buçuk saatte Cevizlibağ'a gelmişim. Bu ara tatilde inşallah İstanbul boş olur" diye konuşurken, Oktay Şen, “Beylikdüzü'ne gidiyoruz. Sanırım 21.00'a anca varırız. Tespih aldık yanımıza. Sürekli sabır sabır çekiyoruz. İstanbul trafiğine karşı böyle bir çözüm yolu buldum başka bir çözüm yolu bulamadım" dedi.
Hakan Bedir, “Trafiğe çıkalı 20-25 dakika oldu ama yakından geliyoruz biz. Aksaray'dan geliyoruz. Zeytinburnu'na gidiyoruz. İstanbul'un kaçınılmaz gerçeği. Trafik var" şeklinde konuşurken, Bedir'in yanındaki arkadaşı ise, “Bugün Cuma millet hep tatile gidiyor. 1 hafta da tatil olayı var. Tam saatini ayarlayamadılar. Servis çıkışı, tatil çıkışı normal bu akşam için. Yarından sonra 1 hafta rahatız. Tekrar pazartesi bu trafikle görüşeceğiz inşallah" dedi.
Deniz Cebecioğlu, “3 saattir trafikteyim. Maltepe'den geliyorum, Şirinevler'e gidiyorum. 45 dakikaya giderim herhalde. Tahminimce 1 saat 45 dakikaya. Bu çile böyle çekilir" İfadelerine yer verirken, Cemil Sarı, “İstanbul'da her zaman trafik var. Sabırlı olmak lazım trafikte. Aksaray'dan geliyorum, Bahçelievler istikametine gidiyorum. 1 saate yakın trafikteyim. Mola verdim. Tekrar devam edeceğiz inşallah" dedi.
(FOTOĞRAF)

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