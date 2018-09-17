İstanbul'da trafik yoğunluğu (2)

Okulların açılmasıyla İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Göztepe'den başlayan Trafik yoğunluğu Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de devam ediyor.



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