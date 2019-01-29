İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıktı

İstanbul’da yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafiğin yüzde 70’in üzerine çıktığı görüldü.
İstanbul’da birkaç gündür etkili olan güneşli havanın ardından bugün kent yağmura teslim oldu. Yağışın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında ise trafik yoğunluğunun yüzde 70’in üzerine çıktığı görüldü.
Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.
Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum