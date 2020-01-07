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  4. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:41 | Son Güncelleme

İstanbul’da yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul’da yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkisini gösteren yağışlı hava ve fırtına nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Yağmurlu ve rüzgarlı havanın İstanbul genelinde perşembe gününe kadar etkili olacağı öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşlara yağmurlu ve rüzgarlı havalarda dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

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