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  4. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 20:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.

Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Anıl UÇAN-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.
Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.50 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluk 19.30 sonrası normal seyrine döndü.
Yoğunluk havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)

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