HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı 

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oldu.

Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ- Oğuzcan YAZAR-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT / İSTANBUL (DHA) İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 83'lere kadar ulaştı.
İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk Anadolu yakasında Maltepe D-100'de etkili olurken, D-100 Karayolu'nun Okmeydanı ve Çağlayan mevkiilerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı ambulansların trafikte kaldıkları gözlendi. Öte yandan trafikten kaçmak isteyenler metrobüse yöneldi. Okmeydanı Perpa metrobüs durağında da kısa süreli yoğunluk oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Elazığ ve Manisa'da art arda deprem!

Elazığ ve Manisa'da art arda deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Trump'ın sözde barış planına tepki: İsrail’in sınırı neresidir?

Türkiye'den skandal anlaşmaya tepki: İsrail’in sınırı neresidir?

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

YPG/PKK'lı teröristler Tel Rıfat'tan Afrin'e saldırdı: Yaralılar var

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!

Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi tutuklandı

Denizli’de suç örgütüne operasyon!

Isparta'da korkutan yangın! 5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.