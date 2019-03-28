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İstanbul’da trafikte arkadaşına pet şişe atan motosikletli maganda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da Basın Ekspres yolunda seyir halindeyken birbirlerine pet şişe atarak trafiğe tehlikeye düşüren motosikletli magandalardan biri daha sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da Basın Ekspres yolunda seyir halindeyken birbirlerine pet şişe atarak trafiğe tehlikeye düşüren motosikletli magandalardan biri daha sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya 578 lira da para cezası kesildi.
TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan 2 motosiklet sürücüsü birbirine pet şişe fırlattı. Trafikte yaptığı tehlikeli oyunlarla sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletliler o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri görüntüleri incelemeye aldı.

Pet şişeyi atan maganda da yakalandı
Yapılan incelemenin ardından önceki gün motosikletlilerden biri ve yolcusu yakalanarak idari cezai işlem uygulanmasının ardından adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. Çalışmalarına devam eden sivil trafik polisi, motosikletten pet şişeyi atan 34 BGL 645 plakalı sürücü Kerem A.’nın il dışında olduğunu tespit etti. Polis, takip ettikleri şahsı İstanbul’da kıskıvrak yakalayarak şubeye götürdü.

Ehliyetine el konulup 578 lira para cezası kesildi
Burada magandaya, "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları" ve "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" suçlarından 578 lira idari para cezası kesildi. Magandanın ayrıca ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü ehliyetini geri alabilmek için sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak
İşlemleri tamamlanan maganda Kerem A., "Kara, Deniz Hava ve demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare" suçundan adli işlem yapılmak üzere 75.Yıl Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. Şahsın 2 yıla kadar hapisle yargılanacağı öğrenildi.

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