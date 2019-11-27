İstanbul'da, trafikte baltalı tehdide 10 ay hapis cezası

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla seyir halindeki kamyon sürücüsünü tehdit eden kişi "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Okuyucu katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Okuyucu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Bir araç beni sıkıştırdı ve küfür etti. Ben de bana yapılan eylemlerin verdiği kızgınlıkla aracımda bulunan baltayı gösterdim ve sadece baltayı salladım. Daha sonra sağdan kendi istikametime devam ettim. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Son sözü de sorulan sanık Okuyucu, mahkemenin vereceği karara razı olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Okuyucu'yu "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmadaki davranışlarını indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 10 aya indirdi.

- Olayın geçmişi

TEM Otoyolu'nda, 9 Mayıs'ta otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan sürücü Murat Okuyucu, görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.