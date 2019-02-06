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İstanbul'da trafikte yaya önceliği etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildi.

Çağatay KENARLI-Zeki GÜNAL/İSTANBUL-(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildi. İstanbul'da 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Şişli Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde yapılan programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve yetkililer katılırken, trafik polisleri bakanlığın hazırladığı broşürleri sürücü ve yayalara dağıttı.

"HEDEFİMİZ YAYANIN YARALANMAMASI ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAZALARIN MEYDANA GELMEMESİ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya burada yaptığı konuşmada yayaların trafik işaret ve levhalarının belirlediği yerlerden karşıya geçmesinin büyük öneminin olduğunu söyledi. Yerlikaya, bir araç geçtiği sırada aynı anda yoldan yayanın da geçmesi durumunda araç sürücüsünün tüm yol önceliğini yaya tanımak zorunda olduğunu belirterek, "Bu yaptığımız eylemle trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Hiçbir yayanın ölümle sonuçlanan bir kazaya kurban gitmesini istemiyoruz. Araç sürücüleri kavşak giriş ve çıkışlarında mutlaka yavaşlamalılar. Yaya ve okul geçidi gördükleri zaman isterse o an orada hiç kimse bulunmasın kesinlikle ve kesinlikle yavaşlaması gerekiyor. Eğer bir yayanın geçtiğini ve geçmeye teşebbüs ettiğini gördüğü zaman kesinlikle duracak. İlk geçiş hakkını yayaya verecek. Bugün İçişleri Bakanlığının talimatıyla tüm illerimizde bu uygulama başladı. İstanbul'da da burada başladık. İçişleri Bakanlığı 2019 yılını yaya öncelikli yıl ilan etti. Hedefimiz bu projede bir yayanın yaralanmaması ölümle sonuçlanan kazaların meydana gelmemesi bunun kazandırılması için araç sürücülerimizi bu şekilde davranmaya davet ediyorum" dedi. Vali Yerlikaya beraberinde Emniyet Müdürü Çalışkan ve Jandarma Komutanı Köroğlu ile birlikte Fulya'da bulunan taksi durağına kadar yürüdü. Durakta yaklaşık 1 saat kadar oturarak vali ve beraberindekiler durak sakinleriyle sohbet etti.

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 488, YAYAYA İSE 108 LİRA CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Baş komiser Emre Şen sürücülerin yaya geçitlerinde uyması gereken kuralları basın mensuplarına anlattı. Kurallara uymayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 78 maddesine göre 488 lira araç sürücülerine, kurallara uymayan yayalara ise yine aynı kanunun 68. Madde'den 108 lira para cezası kesileceğini söyledi.

TAKSİM MEYDANI'NDA POLİS BROŞÜR DAĞITTI

Etkinlik kapsamında Taksim Meydanı'nda trafik polisleri sürücü ve yayalara bildiri broşürü dağıttı. Yaya geçidinden geçmeyen yayalar uyarılarak, yaya geçidine yönlendirildi. Yol kenarında yaya görüp durmayan sürücüler de trafik polisleri tarafından uyarıldı. Bugün tanıtım amaçlı uyarıların yapıldığı yarından itibaren kurala uymayanlara 488 Lira ceza yazılacağı belirtildi. Yayalar ve sürücüler uygulamadan memnun olduklarını söylediler.

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