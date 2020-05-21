HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da trafikte yoğunluk

İstanbul'da trafikte yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmesiyle trafikte yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmesiyle trafikte yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü. Bakırköy D-100 karayolunda trafik kimi yerlerde akıcıyken bazı yerlerde yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü öncesi Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluştu. Yoğunluk Acıbadem'den başlarken Altunizade Köprüsü katılımında da trafik akışının yavaşladığı görüldü. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştıKarantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
1/

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

Diğer Haberler
Koronavirüs sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı

Tarihe geçti! Koronavirüs sürecinde rekor düşüş

Fatih Erbakan'ın kız çocuklarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

Erbakan'ın kız çocuklarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü: Koronavirüste 2'inci dalga olursa hazırlıklıyız

Koronavirüste ikinci dalga açıklaması: Hazırlıklıyız

Olta balıkçılarına balon balığı şoku

Olta balıkçılarına balon balığı şoku

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı

Karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.