İstanbul'da turizme aquapark dopingi

İSTANBUL, (DHA)- TUZLA Viaport Marina’da yer alan Marina Aquapark ziyarete açıldı. 15 bin metrekarelik alana kurulan aquaparkın İstanbul turizmine katkı sunmasını beklediklerini söyleyen Via Grubu Genel Müdürü Ogün Turanlı, "Yerli turist hedefimiz 150 bin. Bunun yanı sıra 150 bin Ortadoğulu turisti buraya getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Marina Aquapark’ta 17 su kaydırağı, özel temalı interaktif çocuk grubu, sprey park ve dalga havuzu bulunuyor. İstanbul'un en büyük aquaparkını açtıklarını söyleyen Via Grubu Genel Müdürü Ogün Turanlı, "15 bin metrekarelik bir alana kurulduk. Kaydıraklara baktığınızda İstanbul'un en büyüğüyüz diyebiliriz. 17 kaydırağımız var. İçinde de bizim göz bebeğimiz olan, adrenalin tutkunlarını bekleyen 'Looping Rocket' adı verilen kaydırak da var. Dalga havuzumuz, köpük partilerimiz bulunuyor. Sadece kadınlarımızın kullandığı özel bir havuzumuz da mevcut” diye konuştu. ADRENALİN TUTKUNLARINI BEKLİYOR Looping Rocket’in Avrupa’nın en büyük kaydırağı olduğunu belirten Ogün Turanlı, “Avrupa’nın en yüksek kaydırağı olan ve adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez kaydıraklarından biri olan Looping Rocket 24,5 metre yüksekliğinden aşağı kayma keyfini yaşatıyor. Bu insanları 7 saniyede aşağıya düşürüyor. Bununla birlikte çocuklarımız için özel bir alanımız var. Bu özel alanımızın içinde çocuklarımıza has ve sadece onların kullandığı 9 tane kaydırağımız bulunuyor. Biz ailelerin mutlu olabileceği bir tesis yaratmaya çalışıyoruz. Çift dışında kesinlikle ziyaretçi almıyoruz. Bu da insanların burada mutlu olmasını, çocuklarıyla keyifle eğlenmesini sağlıyor” diye kaydetti. Güvenlik konusuna değinen Turanlı, “Güvenlik bizim için ön safhada. Bizim tesisimizin ayrı özelliği kadın ve erkek cankurtaranımızın olması. Çocuk havuzumuz da dahi cankurtaranlarımız görevde” diye konuştu. HEDEF TURİZME KATKI SUNMAK Aquaparkın deniz kenarında yer almasına dikkat çeken Turanlı, "Burası aynı zamanda bir marinada yer alıyor. Burada siz havuza girerken milyon dolarlık yatları da görebiliyorsunuz. Burada deniz ve havuzu birleştirdik. Bunun üstüne eğlence, adrenalin ve aquparkı koyduk" dedi. Hedeflerinin turizme katkı sunmak olduğunu vurgulayan Ogün Turanlı, "Bizim iki hedefimiz var. Biri yerli, diğeri ise yabancı ziyaretçi. Yerli hedefimiz 150 bin ziyaretçi. Yabancı turist hedefimiz ise, bu yaz buraya 150 bin Ortadoğulu turist getireceğiz. Tuzla'nın nüfusunun 250 bin olduğunu düşündüğünüzde bu rakam ciddi bir turist sayısı demek” ifadelerini kullandı. Viaport Marina projesi içinde yer alan Marina Aquapark’ın, aynı proje içerisinde yer alan tema park, aslan park, timsah park, alışveriş caddeleri ve aile eğlence merkeziyle yan yana yer aldığını anlatan Turanlı, “Viaport Marina projemizin içinde sadece aquapark yok. Bu 4 yıldır faaliyette ve bu 4 yılda AVM'nin yanı sıra eğlence destinasyonu da oluşturmaya çalışıyoruz. Korsan Adası temaparkımız, aslanparkımız var. Açılışını bu yıl yaptığımız timsah parkımız var. Buna en son zinciri aquaparkı ekledik” dedi. 4 YAŞINA KADAR TÜM ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ 15 gün önce kapılarını açan Marina Aqupark’a, 0