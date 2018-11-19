İstanbul’da ‘TürkAkım’ Töreni

Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu bölgesinde enerji merkezi olmak isteyen Türkiye’nin büyük önem verdiği TürkAkım doğal gaz boru hattı, 2019 yılında faaliyete geçecek.
2015 yılında Türkiye ile Rusya’nın üzerinde uzlaştığı, 2016’da ise iki ülke liderlerinin sözleşmeye imza attığı TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla İstanbul’da tören düzenlendi.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dayatmalara rağmen güçlü bir şekilde devam ettiği mesajını verdi.
Erdoğan: “Rusya ile ilişkilerimiz dayatmalara göre belirlemedik”
TürkAkımı’nın tarihi bir proje olduğunun altını çizen Erdoğan, “Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğalgaz tedarikçisidir. Doğalgazın önemi artıyor. Burada önemli olan ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duymalı. Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle ortak duruşumuzun Suriye'deki insani krizin hafifletilmesinde katkılarını gördük. Bir yandan Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçiriyoruz” dedi.
31.5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak TürkAkımı projesinin yalnız Türkiye için değil bölgedeki diğer ülkeler için de çok avantajlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, yeni doğalgaz hattının transit risklere maruz kalmadan Avrupa ülkelerinin doğalgaz taleplerini karşılayabileceğini belirtti.
Erdoğan, ayrıca 2019 yılının karşılıklı olarak “Kültür ve Turizm Yılı” olarak belirlendiğini açıkladı.
Putin’den Erdoğan’a “cesaret” teşekkürü
Rusya lideri Vladimir Putin de doğalgaz hattının isim babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cesareti sayesinde hayata geçtiğini söyledi.
Rus doğalgazını Doğu ve Güney Avrupa'ya taşıyacak boru hattının Türkiye’nin önemini arttıracağını savunan Putin, “On üç sene önce Erdoğan'la birlikteyken 2005'te törenle Mavi Akım Rus Güney’i Türkiye kuzeyini bağlayan doğalgaz boru hattını açmıştık. Uzun yıllardır en zor mevsim şartlarında bile çalışıyor. Ve Türkiye ekonomisine güç katan sevkiyat yapıyor. Yeni boru hattı Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi açısından önemli bir proje olacaktır. Sayın Erdoğan'a gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz. İki ülke arasında bu güven ilişkisi olmasa bu proje gerçekleştirilemezdi” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandır dile getirdiği “dış ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkartalım” önerisini de değerlendiren Rusya lideri, Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacminin tıpkı Çin ile Rusya arasında olduğu gibi 100 milyar dolar seviyesine çıkmasının mümkün olduğunu dile getirdi.
Boru hattını 2019’a yetiştirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğal gaz projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor.
ilk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Kıyıköy’de terminal inşaatı devam ediyor.
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