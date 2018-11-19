İstanbul’da ‘TürkAkım’ Töreni

TürkAkımı’nın tarihi bir proje olduğunun altını çizen Erdoğan, “Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğalgaz tedarikçisidir. Doğalgazın önemi artıyor. Burada önemli olan ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duymalı. Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle ortak duruşumuzun Suriye'deki insani krizin hafifletilmesinde katkılarını gördük. Bir yandan Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçiriyoruz” dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dayatmalara rağmen güçlü bir şekilde devam ettiği mesajını verdi.

2015 yılında Türkiye ile Rusya’nın üzerinde uzlaştığı, 2016’da ise iki ülke liderlerinin sözleşmeye imza attığı TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla İstanbul’da tören düzenlendi.

31.5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak TürkAkımı projesinin yalnız Türkiye için değil bölgedeki diğer ülkeler için de çok avantajlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, yeni doğalgaz hattının transit risklere maruz kalmadan Avrupa ülkelerinin doğalgaz taleplerini karşılayabileceğini belirtti.

Erdoğan, ayrıca 2019 yılının karşılıklı olarak “Kültür ve Turizm Yılı” olarak belirlendiğini açıkladı.

Putin’den Erdoğan’a “cesaret” teşekkürü

Rusya lideri Vladimir Putin de doğalgaz hattının isim babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cesareti sayesinde hayata geçtiğini söyledi.

Rus doğalgazını Doğu ve Güney Avrupa'ya taşıyacak boru hattının Türkiye’nin önemini arttıracağını savunan Putin, “On üç sene önce Erdoğan'la birlikteyken 2005'te törenle Mavi Akım Rus Güney’i Türkiye kuzeyini bağlayan doğalgaz boru hattını açmıştık. Uzun yıllardır en zor mevsim şartlarında bile çalışıyor. Ve Türkiye ekonomisine güç katan sevkiyat yapıyor. Yeni boru hattı Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi açısından önemli bir proje olacaktır. Sayın Erdoğan'a gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz. İki ülke arasında bu güven ilişkisi olmasa bu proje gerçekleştirilemezdi” dedi.