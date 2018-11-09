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İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur-8" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

Çok sayıda polisin katıldığı uygulama kapsamında 39 ilçede belirlenen noktalarda asayiş denetimleri yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde gerçekleştirilen ''Türkiye Güven Huzur-8'' asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıdaki noktada denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Türkiye Güven Huzur Uygulaması

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