İstanbul'da Türkiye 'Huzur 8' denetimi yapıldı  

Zeki GÜNAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE 'Huzur 8' denetimleri İstanbul'da başladı. 39 ilçede gerçekleştirilen denetimler kapsamında kurulan noktalarda ekipler şüphelendikleri araçları durdurup, ararken, şüpheli kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Türkiye Güven Huzur' isimli asayiş denetimlerinin 8'incisi yapıldı. Saat 18.00 itibariyle başlayan uygulama kapsamında, İstanbul'da birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından biri olan Vatan Caddesi'nde, polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişiler de GBT (Genel Bilgi Taraması) ve üst aramasından geçirildi. Vatan Caddesi'ndeki denetime Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman polis köpeği 'Wisha' da destek verdi.

TAKSİM MEYDANI'NDA DENETİM

Denetim noktalarından birisi de Taksim Meydanı oldu. Meydandaki denetimlerde polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurdu. Kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Shadow da aramalara katıldı.

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