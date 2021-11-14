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  4. İstanbul'da tutuklanan çift için İsrail hükümeti devrede

İstanbul'da tutuklanan çift için İsrail hükümeti devrede

14.11.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının ajan olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

İsrail hükümeti, Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektiği belirtilen çiftin serbest bırakılması için devreye girdi.İsrail, Türkiye'de casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki vatandaşının serbest bırakılması için çalışmalarda bulunduğunu duyurdu.

Başbakan Naftali Bennett, Natali-Mody Oknin çiftinin İsrail'e geri getirilmesi için verilen uğraşın sürdüğünü açıkladı.

Yürütülen çalışmalar konusunda İsrailli çiftin ailesini de bizzat bilgilendirdiğini belirten Bennett, Natali Oknin ve Mody Oknin'in "daha önce de yetkililerce vurgulandığı üzere, hiçbir İsrail birimi için çalışmadığını" söyledi.

Bennett, "İsrail'deki en üst düzey kademelerce ilgilenilen bu konuyla ilgili çalışmaların Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde yürütüldüğünü ve bir an önce bir çözüm bulunması amacıyla usanmadan çalışmaya devam edileceğini" belirtti.

İsrailli çift geçtiğimiz günlerde İstanbul'da "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmıştı.

Tutuklanma süreci

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nde görevli bir personel, restoran bölümündeki İsrailli evli çift ile bir Türk vatandaşının kule pencerelerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekip birbirlerine gösterdiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı. Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerin başsavcılıkça ifadeleri alındı. İfade işlemlerinin ardından şüpheliler, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik, şüphelilerin bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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